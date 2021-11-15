Maori kabilesinden haka dansı talebi

Maori kabilesi geleneksel danslarından Haka'nın Covid-19 aşısına karşı yapılan protestolarda kullanılmamasını istedi.

Yeni Zelanda yasalarına göre Ma Kate haka olarak bilinen törensel dansın kültürel koruyucusu olarak tanınan Maori'deki Ngati Toa kabilesi, Covid-19 aşılarına karşıt mesajlarda bu dansın kullanımını kınadı.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da bir açıklama yapan kabile, "kültürel hazinemizin protestocular tarafından kullanımının derhal durdurulmasında ısrarcıyız" denildi.

Kabile adına konuşan şef Helmut Modik, "Birçok atamız önceki salgınlarda hayatını kaybetti ve kabilemiz çok acı çekti" ifadelerini kullandı.

"Covid-19 aşısının bizler için en iyi koruma yöntemi olduğu konusunda görüşlerimiz çok açık ve ailelerimizin mümkün olan en kısa sürede aşılanması amacındayız" diyen Modik, aşı karşıtlarını kişisel isteklerini çoğunluğun iyiliğinin önüne koymakla eleştirdi.

Yeni Zelanda ulusa ragbi takımının maç öncesinde rakibinin gözünü korkutmak amacıyla yapılan ve dünya çapında en fazla bilinen Ma Kate, Maori hakasının türlerinden biri.

Yerli gençler arasında yanlış bilgilendirme yaygın

Covid-19 salgının başından bu yana sıkı kapanmalar ve katı sınır kontrolleri gibi sert tedbirler alan Yeni Zelanda'da 5 milyonluk nüfustan yalnızca 33 kişi hastalıktan dolayı yaşamını yitirdi.

Ancak son dönemde "aşı yoksa iş yok" tarzı uygulamalar özellikle büyük şehirlerde birçok protestoyu beraberinde getirdi. Bu gösterilerde haka yapanların çoğunun Maorili olduğu belirtiliyor.

Başbakan Jacinda Ardern özellikle yerli gençlerin yanlış bilgilendirme ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Ardern bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Bazı Maoirili gençlerimize ulaşmakta zorluk yaşıyoruz. Ortalıkta dolaşan yanlış bilgilendirmenin çok şiddetli olduğunu söylemeliyim" ifadeleriyle soruna dikkat çekmişti.

Kaynak: Euronews