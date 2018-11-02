Mercan kayalıklarını korumak için güneş kremi yasaklanıyor

Büyük Okyanus’ta bir grup adadan oluşan Palau, bu kez mercan kayalıklarını korumak için kolları sıvadı.

Ülkede belli kimyasalları içeren güneş kremleriyle cilt bakım ürünlerinin kullanımı ve satışına kısıtlama getiriliyor.

Söz konusu uygulama 2020’de başlayacak.

Böylelikle Palau, mercan kayalıklarını korumak için güneş kremlerine yasak getiren ilk ülke olacak.

Yasağa uymayanları ise bin dolar ceza bekliyor.

Bilim insanları, uzun yıllardır güneş kremlerinin deniz yaşamına olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

Yapılan araştırmalarda kremlerin içerdiği oksibenzon ve oktinoksat maddelerinin deniz canlılarına ve özellikle mercan kayalıklarına zarar verdiği saptandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net