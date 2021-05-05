Mülteci dramı: Avustralya Başbakanına yalvardı

Kamerun’lu bir kadın mülteci Avustralya Başbakanı Scott Morrison’ın yanına yaklaşarak ailesine ve Afrika’dan gelen mültecilere yardım için ricada bulundu.

Kamerunlu mülteci Morrison’a “Ailemin yarısını kaybettim. Eğer bana yardım etmezseniz ailemi kaybedeceğim. Herkes ölecek. Yardım edin, yardım edin” sözleriyle yalvardı.

Queensland eyaletindeki basın toplantısının bitiminde yanına gelerek yalvarmaya başlayan kadının ricasını sonuna kadar dinleyen Morrison eğilerek kadının ellerini tuttu ve ayağa kalkmasına yardım ederken yetkililerin ona yardımcı olacağını belirtti.

Avustralya göçmen ve mültecilere karşı katı bir politika izliyor. Avustralya’ya varan mülteciler kıtanın açıklarındaki tecrit kamplarına gönderiliyor. Avustralya’nın yürüttüğü katı göçmen poltikasını savunan Başbakan Scott Morrison mültecinin ricada bulunduğu basın toplantısında Covid-19’la mücadele kapsamında Hindistan’daki Avustralya vatandaşlarının ve oturum izni bulunanların ülkeye dönüşünü yasaklayan tedbirlerin ayrıntılarını açıklamıştı.

"Kamerun'dan gelen mültecilerin çaresizliğini başbakana aktarmak istedim"

Daha sonra olayla ilgili Avustralya’nın kamu yayın kurumu SBS’e konuşan mülteci Kamerun’dan gelenlerin ne kadar çaresiz olduğunu Başbakan Morrison’a aktarmak için kamuoyu önünde bu hareketi yaptığını ifade etti.

Fransızca’nın ağırlıkla konuşulduğu orta Afrika ülkesi Kamerun’un batısında İngilizce konuşan iki bölgedeki ayrılıkçıların başlattığı çatışmalar 2017’den bu yana devam ediyor. Çatışmalarda bugüne kadar 3 bin 500’den fazla kişi yaşamını yitirirken, 700 binden fazla Kamerunlu evlerinden edildi. Her iki taraf da birbirini şiddet uygulamakla suçluyor.

Kaynak: Euronews