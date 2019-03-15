Müslüman katliamcısı çetnik müziği ile motive olmuş

Bu sabah saatlerinde ibadet için Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurc kasabasında bir araya gelen Müslümanlara yönelik silahlı saldırıda bulunan Brenton Tarrant isimli şahsın, katliam öncesi aracında çetnik müziği dinlediği ortaya çıktı.

Tarrant, aşırılık yanlısı Sırp milliyetçileri tarafından kullanılan ve 'Remove Kebab' tarafından seslendirilen ‘Karadzicu vodi srbe svoje’ (Karaciç Sırp halkına önderlik ediyor) isimli marşı dinliyor. Marşta, "Karacic, Sırplarına yol göster, kimseden korkmadıklari görülsün. Dikkat edin ustaşalar, dikkat edin Türkler" deniliyor.

İki camiye, cuma namazı sırasında silahlı terör saldırısı düzenlenmiş, 49 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Terör saldırısının ardından 4 kişi yakalandı.

BAŞBAKAN ARDERN’DEN “TERÖR” VURGUSU

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, Christchurch kentinde 2 camiye yerel saatle 13.40 ve 13.50'de düzenlenen saldırıların "terör saldırısı" olduğunu vurguladı.

Terör saldırısının ardından ülkedeki tehdit seviyesinin düşükten yüksek düzeye çıkarıldığını bildiren Ardern, teröristlerden hiçbirinin güvenlik birimlerinin takip listesinde yer almadığını belirtti.

Terör saldırılarında 49 kişinin katledildiği duyuruldu. Christchurch sağlık yetkilileri, yerel hastanede yaralı 48 kişinin tedavi gördüğünü ifade etti.

MÜSLÜMAN KARŞITI NEFRET MANİFESTOSU

Terör saldırısını üstlenen Brenton Tarrant adlı Avustralya vatandaşına ait olduğu düşünülen sosyal medya hesabı üzerinden "göçmen ve Müslüman karşıtı" açıklamaların olduğu onlarca sayfalık manifesto yayınlandığı belirlendi.

Nefret manifestosunda cami saldırganı terörist, Türkiye'ye karşı "(İstanbul boğazının batısına) Eğer ki Avrupa topraklarına geçmeye çalışırsanız, boğazın batısına gelmeye çalışırsanız sizleri öldürürüz." tehdidinde bulundu.

Terör saldırısına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerde teröristlere ait olduğu öne sürülen silahların üzerinde, geçmişte Avrupa'nın Müslümanlara karşı verdiği savaşların tarihleri, bu savaşlarda yer almış Batılı figürlerin isimleri, Nazi sempatizanı ve İslam karşıtı ifadelerin yer aldığı görüldü.

Ayrıca ele geçirilen manifestoda, ABD’nin 1999 savaşında Kosova’ya verdiği desteği, “Hristiyan dünyasını bölme girişimi” olarak eleştirmesi dikkat çekiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA SUİKAST LİSTESİNDE

Camiye saldıran teröristin, nefret manifestosunda hazırladığı suikast listesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Londra Belediye Başkanı Sadık Han gibi isimler de yer aldı.

Terörist, manifestosunda, Erdoğan'a ilişkin "insanlarımızın en eski düşmanı ve Avrupa'daki en büyük İslami grubun lideri" ifadelerini kullanırken, Avrupa'da yaşayan Türkleri "etnik düşman" şeklinde tanımladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA





Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 16:26