"Okuyucu yorumlarından haber yayıncısı sorumlu"

Avustralya Yüksek Mahkemesi, kurumsal Facebook sayfalarında okuyucuların yaptıkları yorumlardan haber yayıncılarının sorumlu olduğuna karar verdi.

Mahkeme kararı, gençlerin gözaltında tutulmasıyla ilgili çeşitli haberlere konu olan Dylan Voller isimli bir gence yorumlarda yapılan hakaretler karşısında açılan davada lehte verilen önceki karara karşı yapılan temyiz başvurusunu reddetmesi ile oldu.

Voller'in avukatları karardan sonra yaptıkları açıklamada, "Bu, yayın konusunda uzun süredir devam eden yasalara uygun sağduyulu bir karar" dedi.

Voller, kendisine atıfta bulunan haberin medya kuruluşlarının Facebook sayfalarında yayınlanmasından sonra, bazı Facebook kullanıcılarının küçük düşürücü yorumlar yaptığını ve yayıncılar olarak haber kuruluşlarının sorumlu olduğunu iddia etmişti.

Mahkemenin Voller lehine karar vermesinin ardından medya kuruluşları, üçüncü şahısların kendi materyallerini yayınladıkları bir Facebook sayfasını yönettikleri iddiasına dayanarak temyize gitti.

'Yorumların yayınlanmasını kolaylaştırma ve yardımcı olma' suçu

Yargıç Rothman, gerekçeli kararında "Medya şirketlerinin üçüncü taraf Facebook kullanıcıları tarafından yapılan yorumların yayınlanmasını kolaylaştırma, teşvik etme ve böylece yardımcı olma eylemleri, onları bu yorumların yayıncıları haline getirmiştir" dedi.

Yorumlar yayınlandığında, Facebook sayfa moderatörlerinin gönderilerdeki yorumları kapatmasına izin vermiyordu, ancak sonra bu değiştirildi.

Dava, yorumlardan herhangi birinin Voller'a hakaret edip etmediğini belirlemek için şimdi Yeni Güney Galler Yüksek Mahkemesine dönecek.

Ciddi sonuçları olabilir

News Corp Australia'nın yönetim kurulu başkanı Michael Miller, Sydney Morning Herald'a mahkeme kararının halka açık bir sosyal medya sayfası bulunan herkes için ciddi sonuçları olacağını söyledi ve "Başkaları tarafından o sayfaya konulan yorumlardan habersiz olsalar dahi sorumlu tutulabilirler" dedi.

Kaynak: Euronews