Onlarca Müslümanı öldüren terörist temyize gidiyor

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2019'da 2 ayrı camiye yaptığı silahlı saldırıyla 51 Müslümanı öldüren Brenton Tarrant’ın avukatı, müvekkilinin hakkında verilen ömür boyu hapis cezasına itiraz etmek için temyiz mahkemesine başvurmayı düşündüğünü açıkladı.

Tarrant’ın avukatı Tony Ellis, Yeni Zelanda’da bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, müvekkilinin “baskı altında” polise ifade verdiği gerekçesiyle temyiz mahkemesine başvurmayı gözden geçirdiğini aktardı.

Ellis, müvekkilinin mahkeme öncesinde gördüğü insanlık dışı kötü muamele yüzünden suçu kabul ettiği ve adil bir şekilde yargılanma olmadığı gerekçesiyle temyiz mahkemesine başvurmayı planladığını ifade etti.

Brenton Tarrant, daha önce de mahkeme heyetinden hapishane şartlarının yeniden gözden geçirilmesini istemişti. Tarrant'ın bunun yanında aldığı hapis cezasında kendisine atfedilen "terörist kişilik" statüsünün de değiştirilmesini talep etmişti.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ve Yeni Zelanda'nın modern tarihinin en büyük katliamını gerçekleştiren Tarrant, 2020 Ağustos ayı sonunda şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası almıştı. Ülkede ilk kez böyle ağır bir ceza verildiği için Tarrant'a hapishane içerisinde özel bir hücre inşa edilmişti.

Hücresinde tek kalıyor, ülkedeki tek terör suçlusu

30 yaşındaki Tarrant, Yeni Zelanda Yüksek Riskli Mahkumlar Ünitesi'nde tutulan iki kişiden biri. 24 saat kamerayla izlenen Tarrant ile yemek ve sağlık bakımı gibi konular hariç neredeyse hiçbir şekilde doğrudan temas kurulmuyor.

Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant, 15 Mart 2019 tarihinde Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde yarı otomatik tüfekle, cuma namazı sırasında iki farklı camiye saldırarak 51 kişiyi katletmiş ve olayda 49 kişi de yaralanmıştı. Tarrant cinayet, adam yaralama ve terörizm suçlarından hüküm giyen ülkedeki tek mahkum konumunda.

Kaynak: Euronews