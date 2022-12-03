Sanna Marin'den Avrupa'ya eleştiri

Rusya'nın Ukrayna'da kazanacağı bir zaferin diğer saldırganları güçlendireceğini kaydeden Marin, Avrupa'nın Rusya'ya karşı tek başına duracak gücü olmadığını söyledi.

Avustralya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında bir düşünce kuruluşunda konuşma yapan Marin, "Sizinle çok açık konuşmalıyım, Avrupa şu anda güçlü değil" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya çok sayıda silah, mali ve insani yardım gönderdiğini hatırlatan Marin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya sevkiyat yaptığı için askeri depolarının boşaldığını söyledi ve kıtanın savunmasını güçlendirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Avrupa savunmasının, savunma sektörünü ve farklı durumlarla baş edebilme kapasitesini geliştirmesi gerektiğini ifade eden Finlandiya Başbakanı, demokratik devletleri Çin gibi otoriter devletlere kritik konularda bağımlı olmamaya çağırdı.

"Ticaret yolları kapanırsa zorda kalırız"

Marin, Avrupa Birliği ile Avustralya arasında yapılan serbest ticaret anlaşmasının tamamlanmasının dayanıklı bir tedarik zinciri geliştirmek için fırsat olduğunu belirterek, "Bizimle ortak değerleri paylaşmayan rejimlerle işbirliğinde çok fazla bağımlı hale geldik" dedi ve ülkesinin Rus gazına olan bağımlılığını örnek olarak gösterdi.

Marin, "Bağımlılığımız hızla ve toplumumuzun daha önemli alanlarında istemediğimiz halde bizim zayıflığımız haline geliyor" dedi.

Çin'le ilgili endişelerin bulunduğunun altını çizen başbakan "Otoriter rejimler söz konusu olduğunda, biz, örneğin mikroçiplerde ya da yarı iletkenlerde ya da her türlü kritik teknolojide bağımlı olamayız. Çünkü eğer ticaret yolları aniden kapanırsa, zorda kalırız" diye konuştu.

Finlandiya Başbakanı Marin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada yine Çin'in teknolojisine fazla bağımlı olduğu uyarısında bulunarak Rusya örneğinden dersler çıkarılması gerektiğine dikkat çekmişti.

Marin, konuşmanın ardından Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Sidney'de görüştü. İki başbakan karmaşık tedarik zinciri, enerji kaynakları, kritik ve gelişen teknolojilere yatırımın yanı sıra ekonomik, siyasi, sosyal, çevresel ve insan hakları konusunu geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Avustralya, NATO ülkelerinden sonra Rusya'nın işgali karşısında Ukrayna'ya en cömert bağışta bulunan ülke konumunda. NATO'ya üye olmak isteyen Finlandiya ise Rusya ile bin 300 kilometrelik sınır paylaşıyor ve Rus güçlerin derhal Ukrayna topraklarından çıkmasını talep ediyor.

Kaynak: Euronews