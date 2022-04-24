"Şehitleri Anma İftarı" Avustralya'da iktidarla muhalefeti bir araya getirdi

Victoria Eyalet Muharip Gaziler Derneği (VRSL) Türk Şubesince düzenlenen iftara, Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, Başbakan Scott Morrison'u temsilen Senatör Greg Mirabella, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'yi temsilen Milletvekili Rob Mitchell, Victoria İşçi Partisi Milletvekili Nazlı Süleyman, bakanlar, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Çanakkale Savaşları'nın 107. yılı münasebetiyle düzenlenen iftarda, Gelibolu'da hayatını kaybeden her iki ülkenin askerleri için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Daha sonra yapılan konuşmalarda, Avustralya ve Türkiye arasındaki savaşla başlayan ve 107 yılı geride bırakan dostluğa vurgu yapıldı.

VRSL Türk Şubesi Başkanı Ramazan Altıntaş, AA muhabirine, "Bizim dedelerimiz mertçe savaştı ve dostluk o zaman başladı, dostluğumuz devam ediyor." dedi.

İftara Avustralya ve Victoria eyalet hükümetlerinin yanı sıra muhalefet temsilcilerinin de üst seviyede katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Altıntaş, "Biz, burada Avustralya'da dostlarımızla aynı masada yemek yiyebiliyorsak, Çanakkale'de hayatlarını kaybeden şehitlerimizin, gazilerimizin sayesinde onlar mertçe savaşmasaydı biz bugün bunların yüzüne bakamazdık, orada aynı masaya oturamazdık." ifadelerini kullandı.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da her yıl her iki ülke askerlerinin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'ya asker çıkarmalarının yıl dönümünde sabah şafak ayinleri, takibinde de Anzak Günü anma törenleri düzenleniyor.

Her iki ülkede de resmi tatil ilan edilen Anzak Günü'nde milyonlarca Avustralyalı ve Yeni Zelandalı, ülke genelinde yapılan törenlerde de Çanakkale Savaşları'nda hayatlarını kaybeden atalarını anıyor.