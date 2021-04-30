Site sakinleri şikayet etti: Engelli park yeri kaldırıldı

Queensland eyaletindeki Brisbane bölgesinde yer alan bir sitenin otoparkında engelli sürücülere ayrılan 4 park yeri kaldırıldı.

Sitede yaşayan ve beyin felcinden mustarip Richie Goodacre, Queensland Konut ve Topluluk Bakanlığı'ndan aldığı bir telefonla engelli araç park noktalarının, site sakinlerinden bazılarının şikayetleri üzerine kaldırılacağını öğrendi.

31 yaşındaki Goodacre, kendisine gelen telefonda engelli sürücülere ayrılan park noktalarıyla "engelli olmayan kişilere karşı ayrımcılık yapıldığından" şikayet edildiğinin söylendiğini belirtti.

Yaklaşık üç yıldır tekerlekli sandalye kullanan Goodacre, kendisinin ve diğer engelli komşularının mağdur edildiğini söyledi.

"Araç park alanımı geri istiyorum" diyen Goodacre "Yetkililerin de biraz mantıksız şekilde hareket ettiklerini kabul etmelerini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Goodacre ayrıca engellilere ayrılan park noktalarının engelli olmayan sürücüler tarafından zaman zaman kullanıldığını fakat site sakinleri arasında bu konuda hiç tartışma yaşanmadığını belirtti.

Queensland Konut ve Topluluk Bakanı Leeanne Enoch, durumun gözden geçirildiğini söyledi.

Enoch, "Park noktalarının kaldırılmasıyla yanlış bir karar alındığını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe