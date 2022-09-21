Tazmanya'da yaklaşık 230 balina karaya vurdu

Avutralya’nın Tazmanya eyaletinde yaklaşık 230 balina karaya vurdu.

Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Departmanından yapılan açıklamada, Ocean Beach'te karaya vuran 230 balinanın pilot balinalar olduğu ve yarısının hala hayatta olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, Deniz Koruma Programı'ndan bir ekibin balinaları kurtarma çalışmaları için bölgeye doğru yola çıktığı belirtildi.

Bölge halkından balinalara müdahale edilmemesi istenen açıklamada, "Balinalar, ölmüş olsalar bile korunan bir türdür ve müdahale etmek suçtur." ifadesi kullanıldı.

Tazmanya'nın kuzeyindeki King Island'da (Kral Adası) dün 14 genç kaşalot balinası karaya vurmuştu.