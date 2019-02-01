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Telefonda yazdığı kitapla en büyük edebiyat ödülünü kazandı

Pasifik kıyısında yer alan bir gözlem merkezinde yaşayan Behruz Boochani isimli bir mülteci, cep telefonuna yazdığı ve WhatsApp aracılığıyla teslim ettiği ilk kitabıyla Avustralya'nın en iyi edebiyat ödülünü kazandı.

Telefonda yazdığı kitapla en büyük edebiyat ödülünü kazandı

Papua Yeni Gine’de Avustralya tarafından işletilen bir göçmen kampında yaşayan ve İran kökenli Behruz Boochani, Perşembe günü “Dağlardan Başka Arkadaş Yok” adlı kitabıyla Victoria Edebiyat Ödülü'nü kazandı. Boochani ayrıca 100 bin ABD Doları kazandı.

Altı yıl önce Avustralya'ya giderken bir mülteci teknesinde yakalanan ve kısa bir süre sonra Manus Adası kampına yerleştirilen Boochani, ödülün göçmen kamplarında tutulan binlerce insanın sesini duyurmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net


 

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019, 10:07
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