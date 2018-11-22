Avustralya’nın güneydoğusunda etkili olan toz fırtınası tehlikeli boyutlara ulaştı.

Ülkedeki meteoroloji yetkilileri, ağustos ayından beri bölgede etkili olan kuraklığın toz fırtınasını tetiklediğini söyledi.

Gökyüzünün renginin de değiştiği toz fırtınasının tehlikeli olduğu yönünde açıklamalar yapan yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu.

Uzmanlar, olası problemlere karşı çocuklar ile akciğer, kalp ve astım gibi solunumla ilgili problemleri olan yaşlıların dışarıya çıkmamaları uyarısını yaptı.

Yeni Güney Galler eyaletinin birçok bölgesinde görüş mesafesinin en aza indiğini belirten yetkililer, saatte 500 kilometre hızla ilerleyen fırtınanın Sydney’e de ulaştığını aktardı.

Uzmanlara göre, toz fırtınasının Sydney’i ne şiddetle etkileyeceği henüz net değil.

Sydney’de 2009 yılında da bir kum fırtınası yaşanmış, yüzlerce insan evsiz kalmış, nefes zorluğu çekmiş ve uçuşlar durdurulmuştu.

Kaynak: Reuters