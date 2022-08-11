Ulusal trajedi: Avustralya Savunma Kuvvetlerinde 2001'den bu yana 1200'ün üzerinde intihar

Avustralya Savunma Kuvvetlerindeki (ADF) yüksek intihar oranı "ulusal trajedi" olarak değerlendirildi.

BBC'nin haberine göre, Avustralya Kraliyet Komisyonu, 8 ay boyunca yüzlerce kişi ile yaptığı röportaja dayalı rapor yayımladı.

Raporda, Avustralya Savunma Kuvvetlerinden terhis edilen askerlerin bürokrasi ve destek eksikliğiyle mücadele ettiği kaydedildi.

2001'den bu yana 1200'den fazla ADF üyesinin intihar ettiği belirtildi.

Rapor, gazilerin diğer vatandaşlara göre, intihara daha meyilli olduğunu ortaya konuldu.

Bunun altında yatan temel faktörlerin, görevden kaynaklanan fiziksel ve zihinsel yaralanmalarla mücadele, sivil hayata uyum sağlama, personel eksikliği, gazi destek hizmetlerindeki sorunlar olduğu aktarıldı.

Raporda, intihar oranlarının yüksekliği "ulusal trajedi" şeklinde nitelendi.

Komisyon üyeleri, hükümetin bu yüksek intihar vakalarını ele alma konusunda harekete geçmemesinden endişe edildiğini bildirdi.

Gaziler Bakanı Matt Keogh, yaptığı açıklamada, söz konusu raporun sonuçlarına ilişkin özür dileyerek yeni Avustralya hükümetinin bu konuyu öncelikli ele alınacağına dair söz verdi.

Keogh, "Avustralya'nın, Afganistan ve Irak'ta son 20 yıldır yürüttüğü operasyonlarda ölen asker sayısından daha fazla askerinin intihar etmesi korkunç bir durum." dedi.