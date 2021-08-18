Vanuatu'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
6,9 büyüklüğündeki depremin 89,5 kilometre derinlikte olduğu ve deprem sonrası tsunami uyarısında bulunulduğu aktarıldı.
Avustralya 18.08.2021, 14:11
Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Port-Olry köyünün 20 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.
USGS, depremin yerin 89,5 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
AA
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