banner39

Vanuatu'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

6,9 büyüklüğündeki depremin 89,5 kilometre derinlikte olduğu ve deprem sonrası tsunami uyarısında bulunulduğu aktarıldı.

Avustralya 18.08.2021, 14:11
Vanuatu'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Port-Olry köyünün 20 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

USGS, depremin yerin 89,5 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

AA

banner53
#Vanuatu #deprem
Yorumlar (0)
31
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?