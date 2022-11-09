Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den bankalara eleştiri

Haber sitesi stuff.nz., Ardern'in pazartesi günü kabine sonrası basın toplantısında "Yeni Zelanda'daki bankaların tekrar tekrar önemli kârlar elde ettiğini gördük. Bu bir defaya mahsus bir durum diyemem, bunu sürekli olarak gördük" dediğini aktardı.

Başbakan, bankaların kendi başlarına ve devlet müdahalesi olmadan doğru davranmaları gerektiğini söyledi.

Bu şekilde dönüp kendine bakmanın gerçekleşmesi için her zaman devlet müdahalesi gerekmez. Yeni Zelanda'da faaliyet gösteren bankaların tam da bunu yapmasının zamanı geldi.

Ardern'in sözleri, Westpac'ın vergi sonrası 1 milyar doların üzerinde kâr açıklamasının ardından geldi. NZ Herald'ın haberine göre, geçen hafta ANZ 2,4 milyar dolar kazanç açıkladı.

Merkez Bankası'na göre Yeni Zelanda'da 27 bankacılık şirketi, Haziran 2021'e kadar olan 12 ayda 7,1 milyar dolarlık vergi öncesi kârlarını hazirana kadar olan 12 ayda 9,7 milyar dolara yükseltti.

Kârlar, bankaları gelecek çeyrekte ilk kez 10 milyar dolar sınırını aşma yoluna soktu.

Ardern basın açıklamasında, "Sosyal ehliyetlerini ve topluluklara bağlılıklarını elde ettikleri kârlarla mı gösteriyorlar?" diye sordu.

Ülkede hayat pahalılığı krizi derinleşirken, Ardern'e ülke hayat pahalılığı kriziyle uğraşırken bankaların rekor kârlar elde etmesinde yanlış bir şey olup olmadığı soruldu. Başbakan "Evet" dedi.

Yeşil Parti, hükümetin bankaların kârını yeniden dağıtmak için daha fazlasını yapmasını talep ediyor.

Maliye sözcüsü Julie Anne Genter, "Bankalardan... kişileri kârın önüne koymalarını beklemek, tilkiyi kümesin başına geçirmek gibi bir şey olur" dedi.

Bankalar gibi devasa şirketler ekonomik koşullarda kendilerinin neden olmadığı bir değişiklikten para kazanabiliyorsa, o zaman bu faydalar herkesle paylaşılmalı.

Bununla birlikte Ardern, hükümetin bir çözüm arayışında olmadığını söyledi:

Ben sadece banka kârlarıyla ilgili gözlemlerimde size karşı dürüst oluyorum.

Hükümetten bu konuda güncel bir çözüm var mı? Cevabım hayır.

Kaynak: Independent Türkçe