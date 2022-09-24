Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den BM'de reform çağrısı

BM'nin reformları benimsememesi halinde "ilgisiz" bir kurum haline gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu savunan Ardern "Bu durum için belki de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden daha büyük bir örnek yok.. Bu BM Sözleşmesi'ne ve uluslararası kurallara dayalı sisteme doğrudan bir saldırı" dedi ve uluslararası toplumun bu değerleri savunması gerektiğinin altını çizdi.

BM'nin 77inci Genel Kurulu'nda konuşan Ardern, "Veto uygulaması kaldırılmalı ve daimi üyeler (BM Güvenlik Konseyi) sorumluluklarını ulusal çıkarlar yerine uluslararası barış ve güvenliğin yararına kullanmalı" dedi.

Kovid-19 pandemisinden çıkarılan dersleri iklim değişikliğiyle mücadeleyle kıyaslayan Yeni Zelanda başbakanı "İklim eylemi ancak bu konuya kendini en az adayan ülke kadar başarılı olur, çünkü onlar kollektif arzuyu aşağı çeker" diye konuştu.

Ardern konuşmasında ayrıca "İnsanlar savaşın varlığının yalnızca yasal değil, aynı zamanda asil olduğuna inandırılmışsa, o savaşı nasıl başarıyla sonlandırırsınız? İnsanlar varlığına inanmıyorsa, iklim değişikliğiyle nasıl mücadele edersiniz? Kendileri nefret dolu ve tehlikeli söylem ve ideolojiye maruz kalanların, diğerlerinin insan haklarını desteklemesini nasıl sağlarsınız? Silahlar farklı olabilir ama bunu sürdürenlerin amaçları genellikle aynı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews