Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e tehdide 1 yıl hapis

Yeni Zelanda'da Michael Cruickshank adlı bir kişi, Başbakan Jacinda Ardern'i öldürmekle tehdit etmekten bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılık makamı 2019 ve 2020'de Cruickshank'ın hükümet yetkililerine kendilerini "suçlu, köle tüccarı ve devlet onaylı terörist" olarak itham ettiği 88 e-posta gönderdiğini belirtti. Fakat mahkemenin aldığı hapis cezası kararına Ocak 2020'de yazdığı şiddet içerikli iki tehdit maili neden oldu.

The New Zealand Herald Gazetesi'nin haberine göre, Cruickshank bu e-postalardan birinde Ardern'i "kafasını uçurmakla" tehdit ederken diğerinde ise "Sizi bu ... gezegeninden kişisel olarak sileceğim" ifadelerine yer verdi. Ayrıca bu e-postaları şu anda sağlık bakanı olan milletvekili Andrew Little'a da kopyaladı.

"Sisteme öfkeli bir kişi"

1995'te bir kaza geçirmesinin ardından faydalandığı sağlık yardımları ve destekten memnun olmadığı için on yıllardır kurumlara "kızgın olduğu" mahkeme raporlarında belirtilen Cruickshank'in "öfkesinin" yazdığı e-postalara yansıdığını ifade edildi. Savcılık bu kişinin 1999'dan 2008'e kadar "öfkeli ama tehditkar olmayan" e-postalar kaleme aldığının gözlemlendiğini ifade etti.

Cruickshank'ın savunmasında sarhoş olduğunu ve yazdıklarını hatırlamadığını söylemesi ise mahkeme tarafından yeterli bir sebep olarak görülmedi.

Ardern, 2017'de ilk kez başbakan seçildi ve hükümetinin o sırada koronavirüs pandemisiyle mücadeledeki başarısı sayesinde 2020'de tarihi bir seçim zaferine imza attı. O zamandan beri popülaritesi biraz azalsa da, çoğu kamuoyu yoklamasında hala en fazla tercih edilen lider olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Euronews