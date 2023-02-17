Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, geniş çaplı su taşkını, heyelan ve elektrik kesintilerine yol açan ve son yılların en yıkıcı hava olayı olarak nitelendirilen Gabrielle Kasırgası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hipkins, kasırganın vurduğu ülkesinde ölenlerin sayısının 8'e çıktığını ve halen 4 bin 549 kişinin akıbetinin bilinmediğini, ulaşılamayan kişilerden de ölenlerin olabileceğine dair derin endişe duyulduğunu ifade etti.

Öte yandan, Yeni Zelanda'ya yardım için giden 25 kişilik Avustralya afet müdahale ekibinin ülkeye ulaştığı bildirildi.

Yeni Zelanda Kuzey Adası doğu sahilinde bulunan ve felaketten en fazla etkilenen Auckland'ın bazı bölgelerine halen ulaşılamadığı açıklandı.

Yeni Zelanda'da Gabrielle Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 8'e ulaştı

Gabrielle Kasırgası

Yeni Zelanda hükümeti, 12 Şubat'tan itibaren ülkenin kuzeyinde etkili olan Gabrielle Kasırgası'nın vurduğu bölgelere destek vermek ve ek kaynak sağlamak amacıyla 14 Şubat'ta acil durum ilan ettiğini duyurmuştu.

Başbakan Chris Hipkins, ordu birliklerinin, kasırgadan etkilenenlerin tahliyesi ve acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtılmasına yardımcı olmak için bölgede bulunduğunu açıklamıştı.

Gabrielle Kasırgası, söz konusu bölgelerde sel ve toprak kaymalarına yol açmış, 60 bini aşkın evin elektriksiz kalmasına sebep olmuştu.