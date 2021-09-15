Yeni Zelanda'da gündem isim değişikliği

Yeni Zelanda Maori partisi, ülkenin adını Aotearoa olarak değiştirmek için imza kampanyası başlattı.

Maori Partisi eş liderleri Rawiri Waititi ve Debbie Ngarewa-Packer, Yeni Zelanda'nın adını resmi olarak yerli versiyonu olan Aotearoa olarak değiştirmenin ülkeyi birleştireceğini öne sürdü.

Parti, tüm orijinal Maori yer adlarının önümüzdeki beş yıl içinde ülke genelinde resmi olarak restore edilmesini istiyor.

Te Pati Maori liderleri, Rawiri Waititi ve Debbie Ngarewa-Packer dilekçeyi başlatan bir bildiride, “Te Reo Maori'nin bu ülkenin ilk ve resmi dili olarak hak ettiği yere geri getirilmesinin zamanı çoktan geçti. Biz Aotearoa'yız"” dedi. "

Yeni Zelanda isminin Hollanda’dan geldiğine işaret eden Maori liderleri hükümetten önümüzdeki beş yıl içinde ülke genelindeki tüm kasabalar, şehirler ve yerler için orijinal Te Reo Maori isimlerinin tanımlaması ve resmi olarak kabul edilmesini istedi.

2026 yılına kadar da sürecin tamamlaması çağrısında bulunuluyor.

Başbakan Ardern: "Sosyal hayatta zaten kullanılıyor"

Başbakan Jacinda Ardern geçen yıl resmi bir isim değişikliği konusunda yasa değiştirilse de değiştirilmese de, Yeni Zelandalıların giderek daha fazla Aotearoa dilini kullandığını bildirmişti.

Ulusal parti lideri Judith Collins, farklı nedenlerle Aotearoa'nın kullanımına ilişkin bir referandum çağrısında bulundu.

Liberter ACT parti lideri David Seymour ise “İnsanlar Maori yer adlarını kullanmakta zaten özgürler. Maori Partisi ülkemize Yeni Zelanda diyen insanları yasaklamak istiyor” sözleriyle öneriye karşı çıktı.

Kaynak: TRT Haber