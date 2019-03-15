Yeni Zelanda'da iki camide cuma namazında silahlı saldırı

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı bulunuyor.

Kentin Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi.

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch’te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Len Peneha adlı bir görgü tanığı, siyah giyinmiş bir adamın Al Noor Camisi'ne girdiğini, ibadet için içeride bulunanlara ateş açtığını, içeride kargaşa yaşandığını, saldırganın, güvenlik görevlileri gelmeden camiden uzaklaştığını iddia etti. Peneha, camidekilere yardım etmek için girdiği sırada "her yerde ölen insanlar" gördüğünü belirtti.

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 08:13