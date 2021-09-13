Yeni Zelanda'da salgın tedbirleri devam edecek

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Yeni Zelanda'daki yasakların süresi yeniden uzatıldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, Delta varyantına karşı alınan yeni tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

Ülkenin en büyük kenti Auckland’da yarın gece yarısı sona ermesi planlanan tam kapanmanın, 21 Eylül Salı saat 23.59'a kadar bir hafta daha 4’üncü seviyede kalacağını açıklayan Başbakan Ardern, ülkenin geri kalanındaki kısıtlamaların da 2’nci seviyede uygulanmasına karar verdiklerini söyledi.

Ülkedeki yasakların 20 Eylül Pazartesi yeniden gözden geçirileceğini dile getiren ve Auckland’da yaşayanlara, devam eden "4'üncü seviye karantinaya" dayandıkları için teşekkür eden Ardern, "Lütfen bölgenizde kalın. Mümkün olduğunca evde kalın. Sadece bir kişinin alışverişe veya süpermarkete gitmesini sağlayarak riski azaltmaya çalışın." ifadelerini kullandı.

İspanya ve Danimarka'dan yaklaşık 800 bin doz Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısı satın alarak aşılama çalışmalarına hız veren ülkede, ilk doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 66, ikinci doz aşıyı da yaptıranların oranıysa yüzde 33,7.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3’ü ülkeye dönen vatandaş olmak üzere, toplam 36 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kovid-19’a karşı mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan toplam 3 bin 949 kişiden 27’si hayatını kaybetti.

Halen 614 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 21 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor.

AA