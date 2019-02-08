Yeni Zelanda'da yangın nedeniyle 700 kişiye tahliye

Yeni Zelanda'nın Wakefield bölgesinde salı günü başlayan ve yaklaşık 2 bin hektarlık alanı etkisi altına alan orman yangını nedeniyle 700 kişi tahliye edildi.

Sivil savunma yetkilileri, Güney Adası'na bağlı Wakefield kasabasının bazı kesimlerinde salı gününden bu yana devam eden yangın nedeniyle yaklaşık 700 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin kişinin ise tahliye emri beklediğini belirtti.

Yetkililer, kalacak yeri olmayanların, yardım merkezi olarak kullanıma açılan stadyuma sığınabileceğini belirtti.

Yangına, tarım ekipmanlarından çıkan kıvılcımların neden olduğu sanılıyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2019, 12:35