Yeni Zelanda'dan bir ilk: Çiftlik hayvanlarının çıkardığı gazlardan vergi alınacak

Başbakan Jacinda Ardern, hayvanların dışkı ve idrar yaptığı ya da geğirdiği sırada çevreye salınan gazlardan alınması planlanan verginin dünyada bir ilk olacağını duyurdu.

5 milyon nüfusa sahip ülkede 10 milyon büyükbaş ve 26 milyon küçükbaş hayvanın saldığı gazlar ülkenin en büyük çevre sorunlarının başında geliyor.

Hükümetin projesine göre, hayvanların vücuttan attıkları methan ve idrar yaptıkları sırada oluşan azot protoksit nedeniyle çiftçiler vergiye tabi tutulacak.

Üreticilerin bu vergiyi, çevre dostu ürünlerin fiyatlarını yükselterek karşılayabileceklerini söyleyen Ardern, "Bu gerçekçi öneri, bir yandan ürünleri çevreye daha saygılı hale getirirken diğer yandan tarımsal emisyonları düşürecek ve Yeni Zelanda'nın başlıca ihracat markasını daha da kuvvetlendirecek" dedi.

Hükümet 2023 başına kadar projenin imzalanmasını ve üç yıl içinde de yürürlüğe girmesini planlıyor. Fakat ülkenin 15 ay sonra genel seçimlere gidecek olması Ardern'in projeye karşı olan çiftçilerin ve hayvan üreticilerinin oylarını kaybetmesine neden olabilir.

Bir çiftçi lobisi olan Federated Farmers'ın başkanı Andrew Hoggard, projenin Yeni Zelanda'nın küçük şehirlerinin "bağırsaklarını deşmek" anlamına geldiğini açıkladı. Hoggard'a göre vergi, hayvancıların topraklarında hayvan yerine ağaç büyütmesine neden olabilir.

Ülkedeki küçük ve büyükbaş hayvan üreticilerini temsil eden "Beef + Lamb New Zealand" ise hükümeti yerel çapta uygulanan tedbirleri "dikkate almamakla" suçladı. Yeni Zelandalı çiftçilerin toplamda 1,4 milyon hektar doğal orman alanına sahip olduklarını vurgulayan kuruluş, böylece karbon salımının emildiğini ileri sürdü.

Kaynak: Euronews