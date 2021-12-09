Yeni Zelanda'dan örnek sigara kararı

Yeni Zelanda Sağlık Bakan Yardımcısı Ayesha Verrall, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Dumansız 2025 Eylem Planı"nı açıkladı.

Verrall, ülkede sigara içmeyen bir nesil yetiştirmek için söz konusu planın yasalaşacağını bildirdi.

Yeni yılda 14 yaşında olacakların ve daha küçüklerin, bundan böyle sigara alamayacağını belirten Verrall, 2008 ve sonraki yıllarda doğanlara sigara satmanın veya sağlamanın suç olacağının altını çizdi.

Verrall, tütün mamulleri satan marketlerin sayısının büyük oranda azaltılacağını belirterek değişikliklerin hemen hayata geçmeyeceğini, satıcılara yeni bir iş modeli oluşturmaları için zaman tanınacağını söyledi.

Ayesha Verrall, yürürlüğe girecek yasa ile sadece düşük miktarda nikotin içeren sigaraların satılacağını kaydetti.

"Tarihi bir gün"

Verrall konuşmasını, "Bu, halkımızın geleceği için tarihi bir gün." diyerek sürdürdü.

Ülkede her dört kanserden birinin ve önlenebilir ölümlerin başlıca nedeninin sigara olduğunu vurgulayan Verrall, sigaraya getirilen zamların olumlu etkisini gördüklerini söyledi.

Verrall, sigara içenlere de destek önlemlerinin yer alacağı yasa sayesinde hem gençlerin sigaraya başlamasının önleneceği hem de bırakmak isteyenlere yardım edileceğini ifade etti.

Öte yandan, dünya genelinde faaliyet gösteren tütün şirketleri, Yeni Zelanda'da çıkacak yasaya tepki gösterdi.