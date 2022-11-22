Yeni Zelanda, Nauru'daki gözaltı merkezinden ilk sığınmacıları kabul etti

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Avustralya İçişleri Bakanı Clare O'Neil, yaptığı açıklamada, Nauru'dan 6 sığınmacının Yeni Zelanda'nın Auckland kentine transfer edildiğini doğruladı.

O'Neil, Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetinin, yılda 150 mülteciyi alma teklifi kapsamında sığınmacıların yeniden yerleştirilmesi için birlikte çalıştığını aktardı.

Nauru gözaltı merkezinde 8 yıldan fazla süre tutulan sığınmacıların 4'ünün Myanmar'dan (Arakanlı), diğer iki kişinin de Sudan ve Kamerun'dan olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda, mart ayında, üç yıl içinde Avustralya veya Nauru'daki gözaltı merkezinde bulunan 450 sığınmacıyı alacağını açıklamıştı.

Yeni Zelanda Göçmenlik Bakanı Kris Faafoi, Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın üç yıl boyunca yılda 150 mülteciyi alma teklifini kabul etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etmişti.

Avustralya hükümeti, daha öce yapılan benzer teklifi insan kaçakçılarını teşvik edebileceği gerekçesiyle onaylamamıştı.

Avustralya'nın göç politikası, Avustralya'ya ulaşmaya çalışan, denizde yakalanan sığınmacıların gözaltı merkezlerine gönderilmesini gerektiriyor.