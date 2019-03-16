Yeni Zelanda saldırı mağdurlarına yardım fonu açıldı

Givealittle Vakfı, Yeni Zelanda'da terörist saldırının kurbanları ve mağdurlarının ailelerine yardım etmek için fon toplamak amacıyla bir hesap açtı.

Fonun resmi sayfasında, "Bugünkü korkunç çatışmalar yüzünden onlarca aile öldürüldü ve birçok kişi yaralandı. Yardım ve desteğimizi hak ediyorlar! Bu sayfada alınan tüm bağışlar Christchurch ve ailelerinde yaşayan çatışmalardan etkilenen insanlara destek ve kaynak sağlamak için kullanılacak" deniliyor.

Şu anda paranın 5.5 bin kişiden fazla bağışta bulunduğu belirtiliyor.

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