Yeni Zelanda sınırlarını 2021'in büyük bölümünde kapalı tutabilir

Yerel medyadaki haberlere göre, Ardern, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısı yaptıranların, virüsü başkasına bulaştırmadığından emin olduktan ve nüfusun yeteri kadarının aşılandıktan sonra seyahatlerin yeniden başlayabileceğini söyledi.

Bunların da zaman alacağına işaret eden Ardern, komşusu Avustralya ve diğer pasifik ülkeleriyle seyahat anlaşmaları yapmayı sürdüreceğini ancak diğer ülkelerin, Yeni Zelandalıların sağlığı ve ülke ekonomisi için ciddi risk teşkil ettiğini belirtti.

Başbakan Ardern, Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkesinin sınırlarının yılın büyük bir bölümünde kapalı tutulacağını bildirdi.

Ardern, Yeni Zelanda İlaçlar ve Tıbbi Cihaz Güvenliği Kurumunun (Medsafe) BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ülkede kullanılmasına şartlı onay vermek için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Aşıya gelecek hafta onay verilebileceğini aktaran Ardern, sonrasında da sağlık ve sınır yetkilileriyle, onların yakın temasta oldukları kişilerin aşılanacağını dile getirdi.

AA