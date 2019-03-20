Yeni Zelanda televizyonları Cuma namazında ezanı canlı yayın verecek

Yeni Zelanda 15 Mart Cuma günü yaşanan terör saldırısından bu yana inanç ve geçmiş ne olursa olsun ülke çapında beraberlik duygusu çağrılarına bir yenisini ekledi.

Başbakan Jacinda Ardern şimdi de önümüzdeki Cuma günü Yeni Zelanda'daki Müslümanlar için cuma namazında öğle ezanını ulusal olarak yayınlanacağını ve Cuma günü iki dakikalık saygı duruşunda bulunacağını söyledi.

Geçen hafta cuma namazı sırasında gerçekleşen terör saldırısı anısına Yeni Zelandalı kadınların da yine bir dayanışma gösterisi olarak başlarını başörtüsü takmalarını istedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net