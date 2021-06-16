Yeni Zelanda yaptığı ırkçılık için özür dileyecek

Başbakan Jacinda Ardern, Yeni Zelanda'nın 1970'lerde polis baskınları sırasında "hedeflenmiş ve terörize edilmiş" hisseden Pasifik halklarından resmi bir özür dileyeceğini söyledi.

Ardern, 1974 ile 1976 yılları arasında ülkede kalma sürelerini aşanları bulmak, mahkum etmek ve sınır dışı etmek için gerçekleştirilen sözde polis baskınlarının genellikle sabahın erken saatlerinde veya gece geç saatlerde gerçekleştiğini ve insanların sözlü ya da fiziksel muameleyle rutin olarak maruz kaldıklarını söyledi.

Baskınlar, komşu Pasifik adalarından gelen belli halkların insanlarını hedefledikleri için ırkçı nitelikteydi. Oysa o sırada süre aşımı olan kişilerin yaklaşık yüzde 40'ı İngiliz veya Amerikalı olmasına rağmen İngiltere veya ABD'den gelenlere hiç müdahalede bulunulmadı.

Bir yanlışı düzeltmeye çalışabiliriz

Ardern, "O zamanlar, o insanlar hedef alındıklarını ve terörize edildiklerini hissetti ve baskınların ayrımcı olduğuna ve kalıcı olumsuz bir etkisi olduğuna dair açık kanıtlar var. Bir özür asla olanları tersine çeviremez veya verilen zararı geri alamaz, ancak bunu kabul edebilir ve bir yanlışı düzeltmeye çalışabiliriz” dedi.

Resmi özrün, 26 Haziran'da Auckland Belediye Binası'nda düzenlenecek bir anma etkinliğinde iletilmesi bekleniyor.

Kaynak: Euronews