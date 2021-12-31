Yeni Zelanda yeni yıla girdi

Dünya, koronavirüs pandemisi, yeni varyantlar, uluslararası çatışmalar ve ekonomik krizlerin hakim olduğu 2021'in bitmesi için geri sayarken, Yeni Zelanda 2022'ye girdi. Yeni yıl, Auckland Harbour Köprüsü'nde ışık gösterileriyle karşılandı.

Yeni Zelanda, Samao, Tongo ve Kiribati Adaları'nın ardından yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu. Türkiye saatiyle 14.00'de 2022 yılına giren Yeni Zelanda'da havai fişek gösterileri düzenlendi.

Auckland'da Sky Tower Kulesi ve Harbour Köprüsü geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerinde özel ışık gösterileriyle aydınlatılırken, gösteriler yaklaşık 10 dakika sürdü.

Yeni Zelanda'dan sonra 2022'ye girecek olan ilk ülkelerden biri ise Türkiye saatiyle 16.00'da Avustralya olacak.

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