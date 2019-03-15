Yeni Zelanda'daki cami saldırganı: Normal bir beyazım, 27 kişiyi öldürdü

Christchurch'teki Al Noor Camii'ne ateş açarken kendisini canlı yayında gösteren bir silahlı adam, saldırı nedenlerini ele alan çevrimiçi bir bildiri yayınladı.

Yeni Zelanda medyası kentteki iki camide cuma namazı kılınırken yapılan saldırıda bir silahlı adamın 27 kişiyi öldürdüğünü yazıyor..

Polis, saldırının ardından bir kişiyi gözaltına aldı.

Polis şefi Mike Bush, “Fakat başka insanlar olup olmadığından emin değiliz” dedi.

Saldırganının silahında TURKOFAGOS (Türk Yiyici) yazdığı gibi, “Viyana 1683” ibaresi de yani Osmanlı’nın kaybettiği 2. Viyana seferinin tarihi de bulunuyor.

Polis, kentin okulları ve hastanesi kapalıyken, Cuma günü yerel saat 1.40'da saldırının başladığı Mescid Al Noor camii etrafını güvenlik çemberine aldı. Kısa bir süre sonra da Linwood Bulvarı'ndaki başka bir camide silahlı saldırı yapıldığı bildirildi.

Kendisini Twitter'da Avustralya'dan 'Brenton Tarrant' olarak tanımlayan adam, ölümcül saldırısını yapmadan önce kamerayı kendine çevirdi.

İnternette yayınlanan 73 sayfalık manifestoda kendisini “sadece normal bir beyaz adam” olarak nitelendirdi.

Bildiri de Erdoğan da var

Yeni Zelanda’da camiye saldıran teröristin bildirisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alıyor. Erdoğan’ı “bizim halkımız için en eski düşman olanların (Türkleri kastediyor) lideri” olarak anıyor ve öldürülmesinin Avrupa’daki Türk varlığına yönelik büyük zarar vereceğini söyleyerek çağrıda bulunuyor.

28 yaşındaki, “halkım için bir gelecek sağlamak için bir tavır almaya karar veren bir işçi sınıfında, düşük gelirli bir ailede” doğduğunu belirtti. Saldırgan, “Avrupa topraklarına göç oranlarını doğrudan azaltmak” için saldırı gerçekleştirdiğini söyledi .

İğrenç saldırının nedenlerini “işgalcilere topraklarımızın asla kendi toprakları olmayacağını, bizim topraklarımızın bizim olduğunu ve beyaz bir adam hala yaşadığı sürece topraklarımızı asla ele geçirmeyeceklerini ” gösterdiğini söyledi.

Tarrant, üç ay önce Christchurch'e karar verdiğini belirterek iki yıl boyunca bu saldırıyı planladığını açıkladı.

Yeni Zelanda’nın “saldırı için orijinal seçim” olmadığını" söyledi.

“Milyonlarca Avrupalı ​​ve diğer etnik milliyetçi halkı” temsil ettiğini iddia ederek, “halkımızın varlığını ve beyaz çocuklar için bir gelecek sağlamalıyız” dedi.

Ayrıca, Stockholm'deki 2017 terör saldırısında öldürülen 11 yaşındaki çocuk Ebba Akerlund'un intikamını alacağını söyledi.

Kaynak: www.news.com.au , www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 10:39