Yeni Zelandalı bakandan gazetecilere tokat gibi cevap

İstanbul'daki İslam İşbirliği Toplantısına katılan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'in düzenlediği basın toplantısına, yabancı gazetecilerin soruları damga vurdu. Gazeteciler, konuk bakanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine konuşmaya zorladı.

Gazetecilerin Bakan Peters'a sorduğu 17 sorudan 16'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alıyordu. Basın toplantısının düzenlenmesinin amacı, Yeni Zelanda'da ırkçı teröristlerin camilerde katliam yapmasıydı, ancak soruların hiçbiri 51 kişinin şehit edildiği katliamla ilgili değildi.

Farklı gazeteciler tarafından, "Erdoğan'dan film gösterimini bırakmasını istediniz mi? Seyahat planlarını iptal etmesinler mi diyorsunuz? Niçin Erdoğan'ın bu hafta boyunca görüntüleri kullanması konusunu ele almadınız bu sabah? Yeni Zelanda arası ilişkiler zarar gördü mü?" gibi sorular defalarca tekrarlandı.

Yeni Zelandalı bakan, sorulara soğukkanlılıkla cevap verdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin tavrından övgüyle söz etti.

Peters, "Yeni Zelanda'ya çok ikna olmuş biçimde dönüyoruz. Buraya gelen halkımız geçmişte olduğu gibi çok olumlu bir biçimde karşılanacaktır. Cumhurbaşkanı 104 yıldır çok özel bir ilişkimiz olduğunu ve bunun böyle devam etmesini istediğini belirtti. 2019 yılında geçmişte gördükleri konukseverliği göreceklerdir dendi" dedi.

Basın toplantısı Bakan Peters'ın "Dengeli dostluğumuzu sürdürmek istiyoruz" mesajıyla sona erdi.

Kaynak: TRT Haber