Yeni Zelandalılar alışverişlerini Avustralya'dan yapıyor

Yeni Zelandalılar artan enflasyon nedeniyle market alışverişlerini Avustralya'dan yapmaya başladı.

Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden Guardian'a konuşan bir Yeni Zelanda vatandaşı, hazırladığı iki farklı alışveriş listesiyle ülkede artan enflasyonun fiyatlara nasıl yansıdığını gösterdi.

Başkent Wellington'da yaşayan ve kendisini Belinda olarak tanıtan kadın, Avustralya merkezli bir alışveriş merkeziyle Yeni Zelanda'daki en büyük süpermarket zincirinden biri olan bir mağazadan yaptığı farklı alışverişleri paylaştı.

Belinda, Avustralya'dan getirttiği 267 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 2 bin 670 TL) tutan siparişinde, Wellington'dan yapacağı alışverişe kıyasla tek seferde 80 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 800 TL) kâr ettiğini söyledi. Buna gümrük ücreti, yerel süper marketin getirme ücreti, mal ve kamu hizmeti vergisi ve Yeni Zelanda dolarıyla Avustralya doları arasındaki kur farkı da dahil.

1 Avustralya doları yaklaşık 1,10 Yeni Zelanda doları değerinde.

Yeni Zelanda'daki Canterbury bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki Emma Anderson ise Avustralya'dan sipariş vermeye başladığını belirterek "Fiyatlar inanılmaz şekilde fırladı. Aşırı bir artış var. Bu da kesinlikle market alışverişlerimi nasıl yapacağımla ilgili yeniden düşünmeme neden oldu" dedi.

Ülkenin Otago bölgesinde oturan bir kişi de martta farklı alışveriş listelerini sosyal medyadan paylaşarak tartışma yaratmıştı. Adını açıklamayan kişi, Avustralya'dan getirttiği siparişiyle yüzde 35 kâra geçtiğini söylemişti.

Öte yandan Yeni Zelanda vatandaşı, teslimatların uçakla geldiğini belirterek bunun karbon ayak izini artırdığını ve çevre için zararlı olduğu belirterek, bir daha bu yöntemi kullanmamaya karar verdiğini de belirtmişti.

Ülkede martta gıda fiyatlarında bir önceki yıla göre yüzde 7,6 artış yaşanmıştı. Bu, 10 yıldan uzun süredir görülen en büyük yıllık artıştı.

Meyve ve sebze fiyatlarındaki yüzde 18'lik artış ise halihazırda yüksek akaryakıt ve kira fiyatlarıyla boğuşan aileleri daha da zor duruma sokmuştu.

Ülkenin resmi veri ajansı Stats NZ, bugün yaptığı açıklamayla yıllık enflasyonun yüzde 6,9'a fırladığını duyurdu. Bu oran son 30 yılın en yüksek rakamı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise marttaki bir açıklamasında, enflasyonun küresel bir durum olduğuna dikkat çekerek "Tüm dünyada diğer ülkelerin de tam böyle bir şey yaşadığını görüyoruz. Durum herkesi etkiliyor. Bizim için önemli olan, baskıyı azaltabilmek için neler yapabileceğimizi çözmek" demişti.

Kaynak: Independent Türkçe