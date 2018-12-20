48 saat gizli tutuklamaya Bulgar liderden red

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklere itiraz ederek, yeniden görüşülmesi için Meclise geri gönderdiği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Değişiklikler, tutuklamaların 48 saat boyunca gizli kalmasına izin veriyor. Daha da endişe verici olan şey, tutuklanan reşit olmayan çocukların, ebeveynlerine haber vermeden 24 saat tutuklu kalmasıdır. Anayasa, ebeveynlerin çocuklarına 18 yaşına kadar bakmalarını ve devletin onları desteklemelerini zorunlu kılar”.

Açıklamada, “Devlet Başkanı, terörle mücadele, organize suç ve diğer karmaşık suç faaliyetleriyle ilgili çabaları ve tedbirleri yerinde ve haklı olarak desteklemektedir.” denildi.

Kaynak: Kırcaali haber