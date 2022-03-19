75 yaşındaki fotoğrafçı Yunanistan'da ajan diye gözaltına alındı

Uluslararası ödüllere sahip Norveçli fotoğrafçı Knut Bry, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda fotoğraf çektiği sırada 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yerel basında çıkan haberlere göre Bry, Yunan Sahil Güvenlik ve Donanma gemilerinin fotoğraflarını çekerken gözaltına alındı.

Midilli Adası'ndan bir yetkilinin de hazır bulunduğu ev aramasında, Bry'ın fotoğraf arşivine el konuldu, şu anda inceleme aşamasında.

Göçmenlere ve mültecilere yardım eden yerel bir kar amacı gütmeyen kuruluşta gönüllü olarak çalışan 75 yaşındaki Bry, bugün savcılığa ifade verecek

Norveç'in Atina Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama, "Bir Norveç vatandaşının Midilli'de gözaltına alındığını biliyoruz. Kendisine konsolosluk faaliyetleri kapsamında gereken destek sunulacak" ifadelerine yer verildi.

Bry'ın avukatı Haris Petsikos, müvekkilinin cuma günü savcıya ifade vereceğini ancak resmi olarak pazartesi günü savunma yapacağını dile getirdi.

Petsikos, müvekkilinin kendisine yöneltilen casusluk suçlamasını reddettiğini kabul etmediğini belirterek "Dava dosyasında kendisini suçlayan hiçbir şey görmüyoruz." diye konuştu.

Bry, 1986'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 1989'da Norveç'te Yılın Fotoğrafçısı ödüllerine layık görüldü. Ayrıca çektiği fotoğraflarla uluslararası arenada çok sayıda ödül kazandı.

Türkiye'ye yakın bir konumda bulunan Midilli, 2015-16 mülteci krizi sırasında Irak ve Suriye'deki savaşlardan kaçan yüz binlerce insanın Avrupa Birliği'ne girişte kullandığı en yoğun güzergahtı.

AB kurumları ve sivil toplum kuruluşları dahil birçok kesim, Yunan makamlarını, sınırlarına ulaşan göçmen ve mültecileri geri itmekle suçluyor.

Yunan güvenlik güçlerince dövüldüğü, para ve telefon gibi kişisel eşyalarına el konulduğu iddia edilen bu göçmenlerden bir kısmının denizde boğularak can verdiği belirtiliyor.

Kaynak: Euronews