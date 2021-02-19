AB'den Bosna'daki göçmenlerle ilgili açıklama

Başkent Saraybosna'daki temasları kapsamında Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija ile görüşen Johansson, düzenlenen basın toplantısında, "Lipa" göçmen kampında çıkan yangının ardından koşulları daha da ağırlaşan göçmenlerin durumunda bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Dün Bihaç şehri yakınındaki "Lipa" kampını ziyaret ettiğini anımsatanJohansson, kamptaki göçmenlerle sohbet etme fırsatı da bulduğunu ve birçoğunun maddi imkansızlıklar nedeniyle göçe başvurduğunu kaydetti.

Johansson, Bosna Hersek'te 2020 yılının sonlarında yaşanan göçmen krizinin önlenebileceğini savunarak, ülkedeki göçmen yükünün yalnızca bir bölgeye (Una-Sana Kantonu) değil, tüm ülkeye eşit şekilde dağıtılması gerektiğini vurguladı.

AB ülkelerine 2015 yılında çatışmalardan kaçan 2 milyona yakın Suriyelinin göç ettiğini hatırlatan Johansson, artık Suriye'den ziyade başka ülkelerden göçmenlerin geldiğine dikkati çekti.

Johansson, göçmen krizinin yeni bir mesele olmadığını ve gelecekte de var olmaya devam edeceğini belirterek, bu krizin doğru bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sınırlarda faaliyet gösteren suç örgütlerine de değinen Johansson,Europol ve Frontex ile yapılması planlanan ortak operasyonlarla bu sorunun önüne geçilebileceğini savundu.

Tegeltija: Bosna Hersek göçmen krizinin esiri olmayacak

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Tegeltija da görüşmede ayrıca ülkesinin AB üyeliği ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını da ele aldıklarını aktararak, göçmen krizinin ise görüşmenin odağında yer aldığını vurguladı.

Bosna Hersek'in ağır bir göçmen kriziyle mücadele ettiğini söyleyen Tegeltija, "Bosna Hersek göçmen krizinin çözümüne ortak olmaya hazır, ancak bu krizin esiri veya göçmenlerin konaklama yeri olmayacak." dedi.

Bosna Hersek temasları çerçevesinde 18 Şubat'ta Güvenlik BakanıSelmo Cikotic'le görüşen Johansson'un bugün ayrıca Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyeleri ile görüşmesi planlanıyor.