AB ile Bulgar siyasetçiler arasındaki usülsüzlükleri araştıran gazeteci öldürüldü

Bulgaristan’da araştırmacı gazeteci Viktoria Marinova, boğularak öldürüldü.

Bulgaristan’da AB'den gelen fonların Bulgaristan'daki yetkililerce nasıl kullanıldığına dair rüşvet şaibelerini araştıran gazeteci Victoria Marinova 06 Ekim tarihinde Ruse şehrinde ölü bulundu.

Emniyetten yapılan açıklamada polis, 30 yaşındaki Marinova’nın tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğünü duyurdu.

Victoria Marinova’nın son televizyon programı, bir grup Bulgar gazeteciyle birlikte yürüttüğü, AB fonlarının yerel yöneticiler tarafından rüşvet için kullanıldığı iddialarına ilişkindi. Marinova, bu haber üzerine çalışan ve Bulgar polisi tarafından eylül ayında gözaltına alınan iki gazeteci ile röportaj yapmış, ilgili program 30 Eylül’de yayınlanmıştı.

öldürülen gazeteci Victoria Marinova son olarak Bulgaristan'da AB kaynaklarının kötüye kullanımı konusunda haberler yapan RISE muhabiri Atilla Biro ve Bivol muhabiri Dimitar Stoyanov ile bir röportaj yayınlamıştı.

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (@ECPMF) öldürülen gazeteci Victoria Marinova ile ilgili Bulgaristan'ın durumu küçük bir olay gibi göstermek yerine kapsamlı bir soruşturma başlatmasını ve inceleme yürütülmesini talep etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 10:59