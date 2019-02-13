ABD'den Kosova liderlerine sert mektup

Kosova liderleri Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Başbakan Ramuş Haradinaj ve Meclis Başkanı Kadri Veseli, ABD’den 2018 yılının Kasım ayında Sırp ürünlerine uygulanan verginin kaldırılmasının talep içerikli sert bir mektup aldılar.

Üç yüksek Amerikan yetkilisi tarafından gönderilen mektubun altında Beyaz Saray, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin imzaları olduğu bildirildi.

Mektup aracılığıyla Amerikan devleti ve Amerikan askerlerinin Kosova için fedakarlıklarının ayaklar altına alınmaması çağrısı yapılmaktadır. Mektupla ayrıca liderler, verginin kaldırılmaması halinde “yaptırımların” derinleştirileceğine dair uyarılmaktadır.

ABD Büyükelçisi tarafından sunulan ve üç yüksek yetkili tarafından imzalanan mektup, Kosova ile ABD arasında ilişkilerdeki ciddi çatlağı da teyit etmektedir.

Kaynak: Kosova Haber Ajansı