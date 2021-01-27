ABD’den Kosova - Sırbistan sorunu için öneride bulundu

Sırp basının bugün, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yakın adamı olan üç önerinin masada olduğunu yazdı.

Sırp Blic gazetesinin aktardığına göre, imkanlardan hiç biri ideal değil.

İlk öneri, daha fazla bağışçı desteği olarak Sırbistan'ı "hareketlendirmek" ve Kosova'nın bağımsızlığını tanımak için bir "uzlaşma" olarak AB'ye giden yolu hızlandırmaktır.

İkinci öneri Kosova’da Sırp özerk yerleşmi yerlerinin, aynı zamanda Sırbistan’da da Arnavut yerleşim yerlerinin kurulmasıdır. Ve üçüncü öneri toprak değişimine ait 2018 yılı fikrinin masaya geri getirilmesidir.

Blic.rs gazetesine göre, “Think-tank” uluslararası kriz grubunun arkasında durduğu Kosova ve Sırbistan arasında diyalogun yeniden başlaması” analizinin sonuçları.

ABD siyasetindeki bu etkili grubun lideri, Başkan Barack Obama'nın eski danışmanlarından Robert Malley.

Sırp basını ne diyor?

Sırp basınına göre analiz, diğer şeylerin yanı sıra, anlaşmazlığın çözümünün "Batı Balkanlar ve Avrupa'da istikrar için faydalı" olacağını vurgulamakta, ancak aynı zamanda karşılıklı tanıma yolunun aranması gerektiği ve AB ülkeler herhangi bir anlaşmayı destekleyeceklerine dair işaretler vermeli.

Analizde, “Belgrat ve Priştine uzlaşma gereğini kamuoyu önünde kabul etmelidir” deniliyor.

Devamda, Brüksel’in tarafların her çözümü görüşmekte olduğu müzakerelerin teşvik edilmesinde odaklanması gereğine de vurgu yapılıyor.

Kaynak: Kosova Haber Ajansı

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 16:13