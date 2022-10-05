AB'den Bosna Hersek'e üyelik ve reformlara odaklanma çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, geçen pazar yapılan seçimlerden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

"Seçimlerin, Avrupa standartlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak, Bosna Hersek'in AB üyelik başvurusuna ilişkin Komisyon görüşünde belirtilen kilit bir önceliktir." denilen açıklamada, ön bulgulara göre seçimlerin genel olarak rekabetçi ve iyi organize edildiği ifade edildi.

Açıklamada, seçimlere vatandaşların kamu kurumlarına karşı güvensizlikleri ve etnik olarak bölücü söylemlerin damga vurduğuna dikkat çekildi.

AB'nin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in seçim günü Bosna Hersek Federasyonu Anayasası ve Bosna Hersek Seçim Yasası'nda değişiklik yapma kararını dikkate aldığının aktarıldığı açıklamada, "Yürütme yetkileri yalnızca onarılamaz, hukuka aykırı eylemlere karşı son çare olarak kullanılmalı." hatırlatması yapıldı.

Açıklamada, ilgili makamlara usulsüzlük iddialarını ele alma çağrısı yapılırken şunlar kaydedildi:

"Seçim sonuçlarının doğrulanmasının ardından AB, tüm siyasi aktörlerin tam sorumluluk almasını ve parti liderlerinin AB yolundaki reformlara odaklanmak için devlet, taraf ve kanton düzeyinde hızla işleyen yasama meclisleri ve hükümetler kurmak için iş birliği yapmasını bekliyor."

AB Konseyi, 23 Haziran'da Bosna Hersek'e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonun belirlediği 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor vermeye davet etmişti.