ABD’nin Kosova Büyükelçiliği: Diyalog için gümrük vergisi kaldırılsın

ABD’nin Kosova Büyükelçiliği, Priştine ve Belgrad arasındaki diyalog sürecinin devamı için gümrük vergisinin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj’ın, geçen hafta ABD’nin Kosova Büyükelçisi Phillip Kosnett ile görüşmüştü. İkili görüşmede gümrük vergisinin gündeme getirilip getirilmediği merak konusu olmuştu.

ABD Büyükelçiliği görüşmenin içeriğine ilişkin detaylı bir bilgi vermezken, Kosova’nın Sırbistan ürünlerine uyguladığı gümrük vergisinin kaldırılmasının, iki ülke arasındaki diyaloğun devamı için önemli bir adım olduğuna dair kısa bir açıklama yapıldı.

KOSOVA’NIN GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

Kosova Meclisinde kasım ayında yapılan oturumda, Ticaret ve Sanayi Bakanı Endritha Shale'nin teklifi üzerine Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımayan bölge ülkeleri Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanması kararı alınmıştı.

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, bugüne dek 100'ün üzerinde ülke tarafından tanınsa da Sırbistan, hala kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımıyor.

Bosna Hersek de ülkedeki Sırp yetkililerin onay vermemesi nedeniyle Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıyamıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA



