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ABD’nin Priştine Büyükelçisini kızdırdılar

Kosova'yı yaptırımla tehdit eden ABD Büyükelçisi reddedilince sinirlenerek toplantıyı terk etti

ABD’nin Priştine Büyükelçisini kızdırdılar

ABD’nin Priştine Büyükelçisi Philip Kosnett Kosova liderleriyle yapılan görüşmeyi terk etti.

Kosnett, Kosova'nın Sırp ürünlerine uyguladığı verginin kaldırılması ve diyalogun başlaması talebi Başbakan Ramush Haradinaj tarafından reddedilince sinirlendi ve kapıyı çarparak toplantı salonundan ayrıldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli ve Başbakan Ramush Haradinaj ile toplantıda Büyükelçi Kosnett  sadece iki yolun olduğunu, bunlardan ilkinin verginin kaldırılması ki bunun ABD’nin  sonuna kadar Kosova’yı desteklediği anlamına geldiğini ve ikincisi  ABD tarafından Kosova’ya hemen yaptırımların uygulanması ki bu da  iki ülke arasında ilişkilerin ciddi zarar göreceği anlamına geldiğini net bir şekilde belirtti.

Kosova Hükümeti,  21 Kasımda Sırbistan ve Bosna ürünlerine yüzde 100 vergi uygulama kararını aldı. O günden itibaren Kosova  verginin kaldırılması için ABD ve AB’nin baskısıyla karşılaşıyor.  

Kaynak: Kosova Haber Merkezi

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