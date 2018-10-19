Aliya İzetbegoviç için anma töreni

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 15. yılında kabri başında anıldı.

Başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde düzenlenen törene, merhum Boşnak liderin yakınları ve Bosna Hersekli devlet yetkililerinin yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da katıldı.

Törene katılan Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, yaptığı açıklamada, Aliya İzetbegoviç'in yardımsever bir devlet adamı ve düşünür olduğunu vurguladı.

Aliya'nın, vatan mücadelesinin ne demek olduğunu hayatı ve eserleriyle en güzel şekilde anlattığını kaydeden Zvizdic, "Aliya, bağımsız ve egemen bir Bosna Hersek için mücadele eden bir savaşçıydı." ifadesini kullandı.

Zvizdic, Aliya'nın sözleri ve fikirlerinin gelecek nesillere de yol göstereceğini ifade ederek, Bosna Hersek'in, Aliya'nın istediği yoldan ilerlediğine inandığını, zira özgürlük, eşitlik ve hoşgörünün korunmasına büyük önem veren Aliya'nın da Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğini desteklediğini söyledi.

Aliya İzetbegoviç kimdir?

Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde 1925'te doğan Aliya, İkinci Dünya Savaşı boyunca faşist ideolojiye, ardından da komünist rejim ve uygulamalarına karşı çıktı.

"Genç Müslümanlar" isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın da kurucuları arasında yer alan Aliya, halkı için verdiği mücadele sırasında 1946 ve 1983 yıllarında iki kez tutuklandı.

Bugün de ülkedeki en güçlü Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisini (SDA), 1990'da kuran İzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995 yıllarındaki savaşta halkına önderlik etti.

Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı.

Sağlık sorunları nedeniyle 2000'de, Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.

Kaynak: AA