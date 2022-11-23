Aliyev'den Sırbistan'a resmi ziyaret

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Azeri mevkidaşı Aliyev, cumhurbaşkanlığı binasındaki ikili görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Aliyev burada yaptığı konuşmada, "Sırbistan ve Azerbaycan uluslararası arenada birbirini destekledi. Biz her zaman Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü destekledik ve bu tutum gelecekte de değişmeyecek." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde, kendisi ve Sırp mevkidaşının sahip olduğu iyi ilişkilerin önemli oranda etkili olduğunu ifade eden Aliyev, ülkesi ve Sırbistan'ın stratejik ortaklar olduğunu ve bu sebeple "Stratejik Ortaklık Konseyi"nin kurulmasına ilişkin bir anlaşma imzalandığını kaydetti.

Aliyev, ülkesinin zengin gaz kaynaklarına sahip olduğuna işaret ederek "Rolümüz büyüyecek ve dost ülkelerle sadece enerji alanında değil, tüm alanlarda iş birliği yapacağız." diye konuştu.

Sırbistan ile askeri-teknik alanda da görüşmeler yapıldığını kaydeden Aliyev, Vucic'in bu yıl sonuna kadar Bakü'yü ziyaret edeceğini, kendisinin de bir kez daha Belgrad'a geleceğini belirtti.

Ermeni birliklerinin Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerinden çekilmesi yönünde, uluslararası alanda çok sayıda beyannamenin kabul edildiğini ancak sorunun çözüme ulaşmadığına dikkati çeken Aliyev, şunları kaydetti:

"Toprak bütünlüğümüzü destekliyoruz ve kurtarılan topraklarda tesisleri yeniden inşa ediyoruz. Küllerimizden yeniden doğarak inşa ediyoruz."

Vucic de "uluslararası hukuktan geriye çok az şey kaldığı" ve Stratejik Ortaklık Konseyi'nin kurulmasının iki ülke arasındaki ilişkilerde "yeni bir seviye başlangıcı" olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın sahip olduğu gaz gücü nedeniyle, enerji alanında iş birliği yapılmasını ele aldıklarını kaydeden Vucic, ülkesinin enerji güvenliğini sağlamak için çözümler araştırdığını ifade etti.

Aliyev'in Avrupa'da çok popüler hale geldiğini de sözlerine ekleyen Vucic şöyle devam etti:

"Önceden İlham Aliyev'e ayıracak vakitleri yoktu şimdi ise hepsinin bunu yapacak vakti var. Beni sadece Kosova konusunda konuşmak için arıyorlar, onu ise sevdikleri için arıyorlar. Aliyev hiç değişmedi sadece ülkesini korudu ancak diğerleri kendilerinin değişip değişmediklerini düşünsünler."

Vucic ayrıca, ülkesini, Aliyev'in Azerbaycan'ı koruduğu kadar başarılı bir şekilde koruyacaklarını umduğunu söyledi.