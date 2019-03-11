AlternAtivA Partisi’nin tanıtım toplantısı yapıldı

Time Balkan'ın haberine göre AlternAtivA siyasi partisinin tanıtım toplantısı dün akşam Üsküp'teki Makedon Opera ve Bale Salonunda yüzlerce sempatizanının katılımıyla yapıldı. Tanıtım toplantısında daha önce seçilen Merkez Meclis üyeleri ve Merkez Yönetimi tanıtıldı. AlternAtivA Partisi'nin tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı adayı Stevo Pendarovski ile iktidar partisi SDSM Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Zekiri ve Diaspora Bakanı Edmond Ademi de katıldı.

"ABD, AB, TÜRKİYE ve ARNAVUTLUKLA AYNI İTTİFAKTAYIZ"

AlternAtivA Partisi'nin Genel Başkanı Afrim Gaşi, AlternAtivA partisinin herkese açık olduğunu ve Avrupa-Atlantik yolunu genişletmek için ülke içinde ve dışında tüm siyasi faktörlerle temaslara devam edeceklerini belirterek, “Bundan sonra hem devlet hem de millet olarak güvenlik alanında ABD ile başlayan ve AB ülkelerini kapsayan, bizim büyük dostumuz Türkiye Cumhuriyeti ile devam eden ve komşu ülkemiz Arnavutluk Cumhuriyeti ile sona eren bir ittifakın parçasıyız” dedi.

Genel Başkan Afrim Gaşi'nin yanı sıra katılımcılara hitap eden Kültür Bakanı Asaf Ademi, Alternativa Partisi'ni hükümette temsil etme fırsatı verildiği için gurur duyduğunu söylerken, “AlternAtivA Partisi olarak hem Meclis'te hem de yürütmede ortak eylemlerimizle ülkemizdeki politik hayata yeni bir renk kattığımızı düşünüyorum. “Şeffaflık, adalet ve herkesin eşit olması için mücadele”nin gelecekte de hedefimiz olacağına inanın” ifadelerini kullandı.

AlternAtivA Partisi Kuzey Makedonya'da hükümet koalisyonunda yer alırken Meclis'te 3 milletvekili bulunuyor.

Makedonya'da yaşayan Arnavutların siyasi partisi BESA (Söz) Hareketi Partisi'nde yaşanan parçalanmanın ardından partinin yasal mülkiyeti için devam eden hukuki süreçte çelişkili kararlar çıkmasının ardından ve hukuki sürecin hala devam etmesinden dolayı 18 Şubat 2019 tarihinde Merkez Yönetim Kurulu kararı ile BESA partisinin isminin AlternAtivA olarak değiştirilmesine karar verilmişti.

BESA Hareketi fikrinin sahibi olan entelektüeller ile parti teşkilatı da konuya ilişkin açıklama yapmış ve görevlerini yerine getirirken hukuki engellere takılmamak adına partinin ismini AlternAtivA olarak değiştirdiklerini belirtmişlerdi.



