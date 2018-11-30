“Soykırımı reddetmeyi bırak”

1995 yılında Bosna Savaşı esnasında gerçekleşen Srebrenica katliamını reddeden Sırbistan, konuyla ilgili sıcak bir adım attı. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic Srebrenica’da yaşanan katliamın iğrenç bir savaş suçu olduğunu ifade ederken soykırım olmadığını savundu.

AB ise yayınladığı raporda, "Srebrenica soykırımının tanınmasının Sırbistan'ın Avrupa Birliğine katılma yolundaki temel bir adım” ifadeleri yer aldı.

Sırbistan tarafından AP temsilcisi Igor Soltes ise raporda geçen ifadenin AB üyeliği konusunda bir ön koşul olmadığını belirtti.

SREBRENİCA SOYKIRIMI

Temmuz 1995'de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusu, "Krivaya 95 Harekatı"nın bir parçası olarak Srebrenitsa'yı işgal etmişti. Yaşanan bu olay bir işgal olarak kalmamış bir katliama ardından soykırıma dönüşmüştü. Soykırım denilmesinde etkili olan husus Bosna – Hersek'in Srebrenitsa kentinde en az 8.372 kişi "Ratko Miladiç" komutasındaki ağır silahlı Sırp ordusu tarafından öldürülmesi olarak gösterilmişti.

Yapılan katliamda genç yaşlı demeden binlerce insan yaşamını yitirmiş, katliama Sırp ordusunun yanı sıra, Bosna-Sırp ordusunun "Akrepler" olarak bilinen özel birlikleri de katılmıştı. Ne Birleşmiş Milletler'in Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmesi ne de kentte bulunan 600 Hollanda Barış Gücü askeri katliama mani olmamıştı.

Srebrenitsa olayı, II. Dünya Savaşından sonra Avrupa'da yapılan en büyük insan katliamı ve etnik soykırım olarak dünya tarihine kazındı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net







Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 12:23