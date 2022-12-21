Arnavutluk, Bayraktar TB2 SİHA filosu satın alıyor

Arnavut makamlarından yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da Başbakanlık binasında düzenlenen törene, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Savunma Bakanı Niko Peleshi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.

Başbakan Rama, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürecin tamamlanmasına yönelik katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Rama, "Sayın Cumhurbaşkanı'na, aziz dostumuz, bu ülkenin ve bu milletin kadim dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

İki ülke arasında var olan iyi ilişkilerin her geçen gün daha da iyiye gittiğine işaret eden Rama, "Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa-Atlantik topluluğunun en büyük askeri ittifakı olan NATO'da doğru tarafta yer almaktan ve aynı safta yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile aramızda çok stratejik bir ortaklık var. Bugün ilişkimiz için çok güzel bir gün." diye konuştu.

Rama, anlaşmanın sadece SİHA satın almak için olmadığını, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri ile Baykar arasında işbirliği köprüsü inşa etmekle de ilgili olduğunu vurgulayarak, "Baykar, Arnavutluk'ta inşa edilen NATO'nun yeni Kuçova Hava Üssü'ndeki en yüksek teknolojiye sahip tesisin kontrol merkezinin operasyonunu devralmaya hazırlanacak kişilerin eğitimiyle ilgilenecek." dedi.

Başbakan Rama, Arnavutluk'a gelecek ilk 3 SİHA'nın ulusal güvenliğin tehdit altında olduğu her duruma hazır olacağını kaydetti.

"Arnavutluk'a ve komşu ülkelere hizmet edecek bir servis merkezi kuracağız"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da bu teknolojinin iki ülke arasında yeni bir çağ başlatmasını, Arnavutluk'un egemenliğine ve halkına destek olmasını dilediğini ifade etti.

Sistemleri güncel tutma adına destek için Arnavutluk'ta bulunduklarını belirten Bayraktar, "Bu teknolojilerin envanterde gerçekten önemli varlıklar olduğu zaten kanıtlanmış durumda. Sadece savaş zamanlarında değil barış zamanında da kullanılabilir. Burada Arnavutluk'a ve komşu ülkelere hizmet edecek bir servis merkezi kuracağız." dedi.

Bayraktar TB2 SİHA filosunun satın alınmasına yönelik sözleşmede, Arnavutluk tarafından alınan SİHA'ların, ulusal güvenlik, suçla ve yasa dışı uyuşturucu ekimi mücadele ile sivil acil durum alanlarında kullanılması öngörülüyor.