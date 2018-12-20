Arnavutluk iki diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Edlira Prendi, yaptığı açıklamada "Arnavutluk, ülkenin güvenliği için tehdit oluşturan eylemlere karıştıklarından şüphelenilen İran Büyükelçiliğinden iki diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi yönünde karar aldı" dedi.

Prendi, bu iki diplomatın Arnavutluk'taki eylemlerinin diplomatik statülerine karşı olduğunu ve söz konusu kişilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri kararının, müttefik ülkelerle istişare edilerek alındığını ifade etti.

İran tarafının konuyla ilgili henüz bir açıklaması ulaşmadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA



