Arnavutluk Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlık yetkilileri, diplomat Krivoşeyev’in Kovid-19 önlemlerine yönelik devam eden ihlali konusundaki endişelerini ifade etmek için Rusya’nın Tiran Büyükelçisi Mikhail Afanasiev ile defalarca temasa geçti. Diplomat, verilen sözlerin aksine salgına karşı tedbirleri gerekçelendirilemeyen ve tolere edilemeyen şekilde ihlal etmeye devam etti” denildi.

Söz konusu açıklamada ayrıca, “Arnavutluk hükümeti, diplomat Krivoşeyev’i istenmeyen kişi ilan etme kararını aldı. Rus diplomat, resmi bildirimden sonra 72 saat içinde ülkeden ayrılmak zorunda” ifadeleri de kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Arnavutluk hükümetinin Rusya ile dostluk ilişkilerini güçlendirmek istediğine vurgu yaparak, söz konusu kararın Arnavutluk topraklarındaki herkesin sağlığını korumak için gerekli olduğu ifade edildi.

Kaynak: Şarku’l Avsat