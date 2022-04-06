Arnavutluk Silahlı Kuvvetler Müzesi ülkenin askeri tarihini gözler önüne seriyor

Arnavutluk'ta silah, askeri ve teknik teçhizat ile üniformaların yanı sıra farklı dönemlerde ordu tarafından kullanılan belge ve sembolleri barındıran Arnavutluk Silahlı Kuvvetler Müzesi (MFA), ülkenin silahlı kuvvetler tarihini belgeliyor.

Başkent Tiran'daki Savunma Bakanlığı bünyesindeki "İskenderbey" garnizonunda bulunan müze, ülkenin askeri mirasını ve yıllar içindeki en önemli askeri olaylarını yansıtıyor.

Arnavutluk'un bağımsızlığının ilanının 100. yıl dönümü nedeniyle 2012 yılında açılan müze, Arnavutluk'tan ve farklı ülkelerden ziyaretçiler ile araştırmacıların da ilgisini çekiyor.

Tarihi dönemlere göre ayrılmış birkaç bölümden oluşan müzede, yaklaşık 3 bin 600 nesne bulunuyor. Müze, merkezi bölüm, 1470-1939 dönemi bölümü, Ulusal Kurtuluş Savaşı 1939-1945 bölümü, Soğuk Savaş 1945-1990 bölümü ve müzenin bahçesinde askeri araçların sergilendiği bölümünde oluşuyor.

Merkezi bölümde, 1912'den günümüze Arnavutluk'un siyasi, sivil ve askeri liderlerinin yanı sıra Arnavutluk ordusunun da liderlerinin portreleri bulunuyor.

1470-1939 dönemi bölümünde barutlu tüfeklerden farklı tabancaların sergilendiği 17'nci ila 19'uncu yüzyılın silahları yer alıyor.

Ulusal Kurtuluş Savaşı bölümünde, İtalyan ve Alman ordusunun ganimet silahlarının yanı sıra savaşa ait belgeler ile yayınlar sergileniyor.

Soğuk Savaş dönemine ait bölümde ise Türk, Alman, İtalyan, Rus, Çin üretimi farklı silahlar, mühimmat, sağlık ekipmanı ve irtibat aparatları ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Öte yandan müze binasının dışında da Arnavutluk'ta 1944-1991 yılları arasında hüküm süren komünist rejim sırasında kullanılan çeşitli uçak, helikopter, tank, zırhlı araç, çeşitli kalibrelerdeki kara ve uçaksavar topları, askeri nakliye araçları sergileniyor.